Auch Lainer und Lazaro fehlen in Schottland

Die beiden Gladbach-Legionäre werden in Schottland fehlen

Borussia Mönchengladbach stellt die österreichischen Teamspieler Stefan Lainer und Valentino Lazaro wie erwartet nicht für das WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag in Glasgow gegen Schottland ab. Das bestätigte Sportchef Max Eberl am Freitag. Weiters darf der Algerier Ramy Bensebaini nicht nach Sambia.

"Es ist laut FIFA erlaubt, dass die Spieler nicht in Krisengebiete müssen. Zudem behalten wir uns vor, die Jungs sofort zurückzurufen, wenn sich vor Ort etwas ändern sollte", sagte Eberl.

