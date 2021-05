Nordkorea will nicht in Südkorea antreten

Li Ga via www.imago-images.de

Nordkorea will in der WM-Quali nicht in Südkorea antreten

Nordkoreas Nationalmannschaft will zu den Spielen in der asiatischen WM-Qualifikation in Südkorea nicht antreten. Wie der südkoreanische Fußballverband am Montag mitteilte, machte der Nachbar die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus dafür verantwortlich. Asiens Kontinentalverband AFC will nun auf Nordkorea einwirken, die Entscheidung zu überdenken.

>> Aktueller Tabellenstand der WM-Quali. Asien Gruppe H

In Asien wird die zweite Runde der Qualifikation für die WM in Katar 2022 zentralisiert ausgespielt. Nordkorea soll wie Sri Lanka, Libanon und Turkmenistan in einem Turnier in Südkorea antreten. Nordkorea hatte vor wenigen Wochen bereits seine Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Tokio abgesagt.

Das Sportministerium begründete die Entscheidung mit dem Schutz der Athleten vor der "globalen Gesundheitskrise, die durch das Coronavirus verursacht wurde".

apa