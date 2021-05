Bologna im Arnautović-Werben mit Konkurrenz

via www.imago-images.de

Marko Arnautović könnte nach Europa zurückkehren

Schon seit längerem wird über das Interesse des Bologna FC an ÖFB-Stürmer Marko Arnautović berichtet. Vor allem Trainer Siniša Mihajlović soll besonders hinter einer Verpflichtung des Offensivspielers sein, doch Konkurrenz aus England macht sich im Transferpoker breit.

Der Bologna FC gibt im Werben um Marko Arnautović nicht nach und bastelt weiter an einer Verpflichtung des ÖFB-Kickers zur kommenden Saison. Allen voran Trainer Siniša Mihajlović soll sich für einen Transfer des routinierten Angreifers einsetzen, der Verstärkung für die Offensive seines Teams sucht. Doch die Italiener seien nicht bereit Ablöse für den Profi von Shanghai Port FC zu bezahlen, Arnautović müsste so um Auflösung seines bis Dezember 2022 laufenden Vertrags bitten. Mit einem Hattrick war der ÖFB-Kicker war aber sehr erfolgreich in die neue Saison mit seinem Klub gestartet.

Ex-Klub an Arnautović dran?

Das italienische Sportportal "Il Resto del Carlino" nennt nun die ersten konkreten Details, wie der Deal mit Marko Arnautović zustande kommen soll. So würde der italienische Serie A-Klub dem ÖFB-Kicker ein Jahresgehalt zwischen 2,5 und drei Millionen Euro in Aussicht stellen. In Sachen Laufzeit gibt es dabei zwei Möglichkeiten: Arnautović unterschreibt für zwei Jahre oder bekommt sogar ein Arbeitspapier über drei Jahre, mit der Option eine Saison in der amerikanischen Major League Soccer für CF Montreal zu spielen.

Joey Saputo, dem Besitzer von Bologna, gehört auch der kanadische MLS-Klub, sodass ein Austausch kein großes Problem darstellen würde. Doch im Werben um den 87-fachen Nationalspieler Österreichs bekommen die Italiener offenbar starke Konkurrenz. Denn wie "Il Resto del Carlino" weiter schreibt, haben mit Crystal Palace und Arnautović-Ex-Klub West Ham United gleich zwei Vereine aus der Premier League ebenfalls ihr Interesse angemeldet.

Die englische Liga kennt der ÖFB-Legionär noch bestens aus seiner Zeit bei Stoke City und West Ham United, absolvierte insgesamt 184 Spiele, in denen ihm 43 Tore und 37 Assists gelangen. Vor allem in West Ham konnte er mit 22 Toren und 12 Vorlagen in 65 Pflichtspielen bleibenden Eindruck hinterlassen. Sein Abschied von den "Hammers" verlief damals aber alles andere als schön, dennoch wurde Arnautović danach immer wieder mit einer Rückkehr nach London in Verbindung gebracht.

Bei Crystal Palace hingegen herrscht Bedarf in der Offensiv, die Verträge von gleich drei Stürmern laufen mit kommendem Sommer aus, da könnte ein Marko Arnautović durchaus Abhilfe schaffen. Der 32-jährige Stürmer hat jedenfalls einige Optionen, sollte er sich für einen Transfer entscheiden. Auch hängt es davon ab, ob ihn sein aktueller Klub Shanghai Port FC überhaupt ablösefrei ziehen lassen würde.

