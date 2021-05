Bayern vor Krönung - Flick schaut nicht auf Leipzig

APA/dpa

Vorfreude bei Bayern-Trainer Flick auf Meistertitel

Bayern-Trainer Hansi Flick will bei der möglichen Titelentscheidung in der deutschen Bundesliga nicht groß auf den Leipziger Auftritt in Dortmund schauen. Sollte der Tabellenzweite am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) gegen die Borussia verlieren, wäre die neunte Meisterschaft des FC Bayern München in Folge schon vor der eigenen Partie am Abend (18.30) daheim gegen Mönchengladbach perfekt.

"Das Spiel am Nachmittag interessiert mich nullkommanull. Wir bereiten uns auf unser Spiel vor und darauf liegt der Fokus", sagte Flick am Freitag. "Wir haben noch drei Spiele zu spielen und können in jedem Spiel vorzeitig Meister werden, wenn wir gewinnen. Wir stellen uns nicht die Frage, wie viele Punkte wir noch brauchen, sondern wie viele noch zu holen sind - und die wollen wir holen." Der eigene Anspruch für die letzten drei Runden seien neun Punkte.

Gegen Gladbach, den Verein der Österreicher Stefan Lainer, Valentino Lazaro und Hannes Wolf, müssen die sieben Punkte vor Leipzig liegenden Münchner ohne Eric Maxim Choupo-Moting auskommen. Der Angreifer fällt mit Rückenproblemen aus. Außerdem fehlt Corentin Tolisso, der nach einer schweren Muskelverletzung aber an den letzten beiden Spieltagen noch einmal zum Einsatz kommen könnte.

Dafür ist David Alaba einsatzbereit. Der ÖFB-Teamspieler steht vor seiner zehnten deutschen Meisterschaft und damit gemeinsam mit Thomas Müller vor dem Sprung zum deutschen Rekordchampion als Spieler.

Generalprobe für DFB-Pokalfinale

Besonderes Augenmerk liegt nicht nur auf der Partie in München, sondern auch auf jeder in Dortmund, wo es zur Generalprobe für das DFB-Pokalfinale zwischen dem BVB und Leipzig kommt. Während die Leipziger ihren Champions-League-Platz nur theoretisch verlieren können, kämpft Dortmund noch um den Sprung unter die Top vier. Dem Tabellenfünften, der wohl wieder auf den zuletzt angeschlagenen Erling Haaland zurückgreifen kann, fehlt ein Punkt auf Eintracht Frankfurt und zwei auf den VfL Wolfsburg.

Die Wolfsburger empfangen am Samstag Union Berlin, wobei im Vorfeld des Spiels einmal mehr der ungeklärten Zukunft von Trainer Oliver Glasner die Schlagzeilen gehörten. Erst am Sonntag tritt die Eintracht mit Coach Adi Hütter daheim gegen die Mainzer an, die vor zwei Wochen die Bayern besiegten.

apa