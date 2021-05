Michael Ballack an Corona erkrankt

dpa

Michael Ballack hat sich mit dem Coronavirus infiziert

Der frühere Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack ist an Corona erkrankt. Das berichtete der ehemalige Fußball-Profi in einer Pressekonferenz der Telekom, bei der das Unternehmen das Programm für seine Plattform "MagentaTV" für die Fußball-EM in einem Monat vorstellte.

Wegen seiner Erkrankung war Ballack zu der Präsentation in der Münchner Allianz Arena online zugeschaltet. "Ich bin leider in Quarantäne, mich hat es erwischt", berichtete der 44-Jährige. "Ich habe Symptome einer leichten Grippe gespürt. Jetzt geht es mir wieder etwas besser."

Für die EM verpflichtete die Telekom Ballack als Experten neben Ex-Europameister Fredi Bobic und den früheren Bundesliga-Trainer Manuel Baum.