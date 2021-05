Eintracht-Star lässt Zukunft offen

Jan Huebner via www.imago-images.de

Daichi Kamada (l.) könnte Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen

Trotz der Aussicht auf die Teilnahme an der Champions League könnte im Sommer Bewegung in den Kader von Eintracht Frankfurt kommen. Offensivspieler Daichi Kamada hat nun sogar öffentlich Abschiedsgedanken geschürt.

"Es werden sicher irgendwelche Spekulationen aufkommen, und ungefähr kann ich mir auch ausmalen, welche Teams Interesse an mir haben könnten. Aber in der heutigen Fußball-Welt kann niemand sagen, was in der Zukunft passiert", so der Japaner, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft, gegenüber der "Bild".

Konkrete Überlegungen hinsichtlich seiner Zukunft wolle sich der 24-Jährige aber erst nach Saisonende machen. Derzeit gelte es, dem Traum von der Champions League alles unterzuordnen: "Ich denke im Moment nur daran, die nächsten beiden Spiele zu gewinnen und an nichts anderes", betonte Kamada, der in dieser Spielzeit bislang auf starke 19 Torbeteiligungen kommt.

Trotz der schwierigen Ausgangslage blickt der zehnfache Nationalspieler optimistisch auf den Liga-Endspurt: "Die Stimmung im Team ist sehr gut, auch wenn die Ergebnisse in den letzten Spielen nicht so gut waren. Wir müssen Eins sein und auf dem Platz auch als Team auftreten und alles für die Champions League geben. Wir haben alle das gleiche Ziel und denken auch auf dem Platz an nichts anderes."

Droht Eintracht Frankfurt im Sommer der große Exodus?

Um sich doch noch für die Königsklasse zu qualifizieren, sind am Samstag beim FC Schalke 04 und in der Folgewoche gegen den SC Freiburg zwei Siege fast schon Pflicht. Gleichzeitig müssen die Adler auf einen Ausrutscher des BVB hoffen, der aktuell einen Zähler vor der Eintracht auf dem begehrten vierten Platz liegt.

Nach dem Saisonfinale gegen Freiburg könnten der SGE allerdings turbulente Wochen bevorstehen - insbesondere falls es nicht für den vierten Platz reichen sollte.

Schließlich brechen in der Main-Metropole wichtige Säulen des Erfolges weg. Trainer Adi Hütter wird den Verein in Richtung Borussia Mönchengladbach verlassen, Sportdirektor Fredi Bobic schließt sich im Sommer Hertha BSC an.

Die Top-Spieler André Silva und Filip Kostic werden ebenfalls mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.