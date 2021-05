Standfest verlässt Amstetten zum Saisonende

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Joachim Standfest verlässt Amstetten nach nur einer Saison wieder

Die Wege von Joachim Standfest und dem SKU Amstetten werden sich nach einer Saison schon wieder trennen. Wie der 2. Liga-Klub bekannt gibt, hat man sich für eine neue sportliche Ausrichtung zur kommenden Spielzeit entschieden und wird mit dem Ex-Profi nicht verlängern.

>> Die Vereinsstatistik von Joachim Standfest in der weltfussball-Datenbank

Beim SKU Amstetten wird sich zur kommenden Saison einiges tun. Nachdem der Klassenerhalt in der 2. Liga feststeht, trifft man in organisatorischer und personeller Hinsicht wegweisende Entscheidungen. So beendet man die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Joachim Standfest nach nur einer Saison wieder, es wird eine neue sportliche Führung kommen und auch der Kader soll an mehreren Positionen verändert werden. In der laufenden Saison liegt Amstetten momentan auf dem elften Tabellenplatz.

Neue Ausrichtung des Vereins

"Wir danken Joachim Standfest für das abgelaufene Jahr. Joachim ist ein 100%iger Profi und ein toller Mensch zugleich. Er ist ein absoluter Fachmann und hat uns in einem überaus schwierigen Jahr geholfen. Wir beenden unsere Zusammenarbeit, weil beide Seiten eine neue Herausforderung suchen", so Amstettens sportlicher Leiter Harald Vetter.

Wirtschaftlich wie rechtlich wird der Verein zudem in eine neue gegründete GmbH ausgelagert, damit will man ein professionelleres Arbeiten in nahezu allen Bereichen ermöglichen und neue Entscheidungsstrukturen für die zukünftige Ausrichtung des Vereins setzen.

"Ich danke dem Verein dafür, dass er mir das Vertrauen für meine erste Cheftrainerposition gegeben hat. Die zweite Liga mit seiner halbprofessionellen Ausrichtung ist ein schwieriger und interessanter Bewerb zugleich. Das war für mich auch Neuland und ich habe neue Erfahrungen gesammelt. Bis Saisonende können wir noch alle unsere gesteckten Ziele erreichen, dem gilt unsere volle Konzentration. Ich wünsche dem SKU nur das allerbeste für die Zukunft", gibt sich Joachim Standfest sportlich nach seinem angekündigten Aus beim niederösterreichischen Zweitligisten.

red