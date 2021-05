Arminia Bielefeld verlässt die Abstiegsplätze

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Arminia Bielefeld trennte sich 1:1 von der TSG 1899 Hoffenheim

Arminia Bielefeld hat vor dem finalen Kampf um den Klassenerhalt die Abstiegsplätze der Fußball-Bundesliga verlassen.

Der stark aufspielende Aufsteiger von Trainer Frank Kramer kam gegen die TSG Hoffenheim zwar trotz bester Chancen nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, schob sich dank der Ergebnisse der strauchelnden Konkurrenz aber vom Relegationsrang auf Platz 15 vor.

Andreas Voglsammer (23.) traf für die Ostwestfalen, die am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim bereits geretteten VfB Stuttgart den direkten Klassenerhalt aus eigener Kraft perfekt machen können. Hoffenheims nun alleiniger Saisontor-Rekordhalter Andrej Kramaric (5.) hatte die Kraichgauer von Trainer Sebastian Hoeneß mit seinem 19. Treffer in Führung gebracht.

Die Arminia holte sich vor dem Spiel eine gehörige Extra-Motivation ab. Mehrere hundert Fans empfingen die beiden Bielefelder Busse mit lautstarken Gesängen vor dem Stadion - und das inmitten eines starken Regenschauers.

Anderthalb Stunden später wurde dann die hoch motiviert auftretende Bielefelder Mannschaft kalt erwischt. Im Anschluss an eine von gleich fünf Arminia-Ecken in den ersten acht Minuten leitete Florian Grillitsch per Kopf einen Konter ein, den Kramaric gemeinsam mit Sargis Adamyan clever ausspielte.

Kramaric ließ damit endgültig Vedad Ibisevic hinter sich und hält nun alleine den Hoffenheimer Vereinsrekord für die meisten Tore innerhalb einer Saison.

Die Gastgeber schüttelten sich nur kurz. Die Versuche des Japaners Ritsu Doan (6.) und von U21-Nationalspieler Arne Maier (18.) verfehlten das Tor, Voglsammer zielte bei einem Freistoß aus zentraler Position dann ganz genau und verwandelte traumhaft.

Der Ausgleich war verdient, denn die Gastgeber taten insgesamt etwas mehr für das Spiel, das im Laufe der ersten Hälfte spielerisch aber etwas verflachte. Das hatte auch mit Starkregen zu tun, der ab der 30. Minute wieder einsetzte und den Rasen schwer bespielbar machte. Hoffenheim kam damit zunächst etwas besser zurecht, Robert Skov (39.) hätte aus 17 Metern auf 2:1 stellen können.

"Bielefeld"-Sprechchöre von außerhalb des Stadions begleiteten die zweite Hälfte, in welche die Gastgeber bei Sonnenschein wieder besser starteten. Voglsammer (48.) hätte freistehend aus kürzester Distanz die Führung erzielen müssen, scheiterte aber an Philipp Pentke im TSG-Tor. Joakim Nilsson (49.), Masaya Okugawa (55.) und Fabian Klos (57.) kamen zu weiteren vielversprechenden Abschlüssen.

Hoffenheim hatte nun Glück, dass die Arminia ihre Chancen nicht besser ausspielte. Gleichzeitig lauerte die Hoeneß-Elf auf Konter. Wieder Klos (64.) vergab den nächsten Hochkaräter, auf der Gegenseite rettete Stefan Ortega spektakulär gegen Kramaric (75.).