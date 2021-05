DFB-Schock: EM-Out für Barça-Goalie Ter Stegen

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Marc-André ter Stegen (l.) verpasst die EM-Endrunde im Sommer

Die deutsche Nationalmannschaft muss bei der EURO im Sommer ohne Barcelona-Torhüter Marc-André ter Stegen auskommen.

Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona muss sich erneut einem Eingriff am Knie unterziehen und verpasst die EM-Endrunde im Sommer. Das gab der Nationaltorhüter auf Instagram bekannt. "Ich bin traurig. Erstmals seit vielen Jahren werde ich mein Land als Fan von daheim unterstützen. Ich hoffe, dass wir die EM gewinnen werden", schrieb der 29-Jährige.

Der Eingriff wird am 20. Mai in Malmö vorgenommen. Ter Stegen hatte sich am 18. August 2020 einem Eingriff an der Patellasehne im rechten Knie unterzogen und erst am 7. November sein erstes Saisonspiel bestritten.

"Ich habe gemeinsam mit der medizinischen Abteilung des Klubs entschieden, einen zusätzlichen Eingriff durchführen zu lassen", schrieb der Schlussmann.

sid