PSG gelingt Titelverteidigung im Cup

Kylian Mbappé durfte über den Triumph und ein Tor jubeln

Paris St. Germain hat den Titel im französischen Cup erfolgreich verteidigt. Kylian Mbappé und Co. gewannen am Mittwochabend das Finale gegen AS Monaco im Stade de France dank Toren von Mauro Icardi (19.) und Mbappé (81.) mit 2:0.

>> Spielbericht: Paris Saint-Germain gegen AS Monaco

Für PSG war es der sechste Cup-Erfolg in den vergangenen sieben Jahren, damit wurde die Grundlage für ein mögliches Double gelegt. In der Liga muss der Serienmeister aber in der letzten Runde einen Ein-Punkte-Rückstand auf Lille wettmachen.

PSG revanchierte sich ohne den gesperrten Offensivstar Neymar für zwei Liga-Niederlagen an Monaco.

