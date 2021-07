Kofler folgt Pinther nach Vorderland

foto2press/Oliver Baumgart via www.imago-images.de

Julia Kofler (rechts) im Bundesliga-Spiel in Meppen

Frauen-Bundesligist SPG SCRA / FFC Vorderland landet den nächsten Coup. Die Vorarlberger holen nach Viktoria Pinther (zuletzt Bayer Leverkusen) auch noch Julia Kofler (Werder Bremen) aus der deutschen Bundesliga.

"Es ist zu spüren, dass sich hier in Altach etwas entwickelt. Die Bedingungen und Gegebenheiten sind top", nennt Kofler Gründe für ihren Wechsel. Die Mittelfeldspielerin war im Sommer 2018 von Sturm Graz zu Werder Bremen gewechselt.

In der vergangenen Saison ist Kofler elf Mal für Werder Bremen in der Bundesliga aufgelaufen. Die 22-jährige Kärntnerin zählt zum erweiterten Kader der A-Nationalmannschaft.

Bundesliga-Start in Österreich ist Ende August. Schon am 18. August startet Meister SKN St. Pölten in die UEFA Women's Champions League. Auftaktgegner in Turin im Halbfinale der 1. Qualirunde ist Beşiktaş. Im Finale würde es gegen den Sieger aus Juventus gegen Kamenica Sasa weitergehen.

red