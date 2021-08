Demir nach Debüttor: "Traum, der wahr wird"

Wolfgang Frank/Eibner-Pressefoto via www.imago-ima

Yusuf Demir scheint es beim FC Barcelona zu gefallen

Seit seinem Leihwechsel vom SK Rapid zum großen FC Barcelona hat sich Yusuf Demir in Spanien sichtlich gut eingelebt. Bereits in seinen ersten Trainingssession konnte er Chefcoach Ronald Koeman überzeugen und nun gelang in ihm in seinem dritten Testspieleinsatz sogar das erste Tor.

Yusuf Demir startet beim FC Barcelona aktuell so richtig durch und punktet im Team von Ronald Koeman mit Arbeitsfleiß im Training und beherzten Einsätzen in der Saisonvorbereitung. Der 18-jährige Edeltechniker, der leihweise vom SK Rapid gekommen ist, hat den niederländischen Coach so überzeugt, dass er ihn mit ins Trainingslager nach Donaueschingen genommen hat und ihm in den bisherigen drei Testspielen sogar immer in der Startelf aufbot. Beim letzten Test gegen den VfB Stuttgart gelang dem Youngster nun auch sein erstes Tor für seinen Traumklub, nach Zuspiel von Antoine Griezmann schloss er ganz cool im Fünfmeterraum ab.

"Ein Traum, der wahr wird"

Im Interview mit "Barça TV" nach dem Spiel konnte der 18-jährige Edeltechniker sein Glück kaum fassen: "Ich wusste, dass der Ball dorthin kommt. Ich bin dem Klub dankbar für jede Chance, die ich bekomme. Das Gefühl, hier zu spielen, ist unglaublich. Es ist ein Traum, der wahr wird. Ich hoffe, dass ich weiter in der ersten Mannschaft dabei bin."

Bislang spricht nichts dagegen, Demir scheint sich gut bei seinem neuen Klub einzufühlen und kommt mit seinen Teamkollegen im Training und am Spielfeld sichtlich gut klar. Bis nächsten Sommer ist das 18-jährige Offensivtalent leihweise für Barcelona aktiv, danach können die Katalanen eine Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro ziehen.

Sollte Demir so weitermachen, dann wird sich Barcelona wohl nicht zweimal fragen lassen, für einen talentierten Spieler eine doch vergleichsweise bescheidene Summe auszugeben. Demir selbst ist jedenfalls motiviert an seine aktuelle Topform weiter anzuknüpfen: "Ich hoffe einfach, dass ich so weitermachen und noch viele, viele Tore erzielen kann."

