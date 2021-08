Muss Werner bangen? Chelsea bessert Lukaku-Angebot nach

Fabrizio Carabelli via www.imago-images.de

Romelu Lukaku weckt das Interesse des FC Chelsea

Trotz des Triumphes in der Champions League sucht der FC Chelsea in diesem Sommer noch einen neuen Mittelstürmer. BVB-Angreifer Erling Haaland ist schlicht zu teuer, Gerüchte um Robert Lewandowski vom FC Bayern ebenso unrealistisch. Der Blick der Blues richtet sich nun nach Italien - wo ein alter Bekannter für Furore sorgt.

Romelu Lukaku schoss Inter in der letzten Saison mit 24 Toren zum Titel in der Serie A. Für den belgischen Sturmtank, dessen langfristiger Vertrag bei den Nerazzurri noch bis 2024 läuft, würde Chelsea sogar tief in die Tasche greifen.

Wie der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, unterbreiteten die Blues ein erstes Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro. Inter lehnte die erste Offerte allerdings postwendend ab, wie aus einem Bericht von "Sky Italia" hervorgeht.

Chelsea bereitet "Player plus Cash"-Angebot vor

Chelsea bessert nun nach und bereitet dem Vernehmen nach ein "Player plus Cash"-Angebot vor. Neben der neunstelligen Ablösesumme bekäme Inter gleichzeitig auch noch Chelseas Linksverteidiger Marcos Alonso. Der Spanier zählt schon seit rund zwei Jahren nicht mehr zur ersten Wahl an der Stamford Bridge und könnte im Lukaku-Poker die Rolle des Bauernopfers einnehmen.

Mailand ist aktuell allerdings nicht gesprächsbereit. Das sei höchstens für Angreifer Lautaro Martínez der Fall, wie der englische "Telegraph" berichtet. Lukaku spielt jedoch eine feste Rolle in den Planungen des italienischen Meisters.

"Von unserer Seite aus können wir sagen: Lukaku steht nicht zum Verkauf!", bekannte Inter Boss Giuseppe Marotta zudem zuletzt gegenüber "Sportmediaset". Der Belgier sei eine "wichtige Figur" im Kader der kommenden Saison. Trainer Simone Inzaghi plane mit dem Top-Torjäger.

Kehrtwende erst bei Lukakus Wechselwunsch?

Di Marzio erläuterte unterdessen, dass sich die Gesamtsituation angeblich erst dann änderte, wenn Lukaku selbst mit einem Wechsel kokettierte. Danach sah es in den letzten Wochen und Monaten allerdings nicht aus. "Ja, ich bleibe", hatte der Angreifer gegenüber "VTM" noch vor der EURO bekannt.

Lukaku stand zwischen 2011 und 2014 bereits beim FC Chelsea unter Vertrag. In den drei Jahren wurde der Belgier allerdings zwei Mal verliehen und kam insgesamt auf nur 15 Pflichtspiele für die Blues.

Im Falle einer Rückkehr nach London wäre Lukaku größter Konkurrent für den deutschen Nationalspieler Timo Werner, der seinen Stammplatz wohl einbüßen müsste.