Eintracht-Wechsel von Kolo Muani vom Tisch?

Randal Kolo Muani wechselt vorerst wohl nicht zu Eintracht Frankfurt

Noch ist nicht vollends geklärt, wie Eintracht Frankfurt die Nachfolge des abgewanderten André Silva regeln will. Rafael Borré ist neu hinzugekommen, ein weiterer Angreifer könnte folgen. Dieser heißt aber wohl nicht Randal Kolo Muani.

Die zuletzt fortgeschrittenen Verhandlungen zwischen Eintracht Frankfurt und Randal Kolo Muani münden offenbar doch nicht in einer gemeinsamen Zukunft.

Laut dem "Sportitalia"-Journalisten Rudy Galetti ist Kolo Muan zu dem Entschluss gekommen, weiterhin für den FC Nantes zu spielen.

Eintracht Frankfurt gibt kein neues Angebot für Randal Kolo Muani ab

Die Eintracht habe im Gegenzug kein neues Angebot für den Mittelstürmer abgegeben, der am Freitagabend (21 Uhr) mit Nantes beim AS Monaco den Saisonauftakt in der Ligue 1 bestreiten wird. Der AC Mailand, der ebenfalls als Interessent gehandelt wurde, habe dagegen nie wirklich Kontakt aufgenommen.

Ob Kolo Muanis Wechsel nach Frankfurt damit endgültig kein Thema mehr ist, bleibt offen. Immerhin hatte die "Bild" zuletzt berichtet, dass sich Spieler, Berater und die Eintracht bereits über eine Zusammenarbeit einig seien.

Nantes hatte sich sogar mit einer Klage gegen den Bundesligisten beschäftigt, weil dieser unerlaubterweise mit Kolo Muani über einen Wechsel verhandelt hatte.

Eintracht Frankfurt könnte Randal Kolo Muani weiterhin auf dem Schirm haben

Womöglich bleibt der 22 Jahre alte Franzose aber weiterhin auf dem Frankfurter Radar. Immerhin läuft Kolo Muanis Vertrag in Nantes im Sommer kommenden Jahres aus und bisher soll der Torjäger keine Anstalten erkennen lassen haben, diesen zu verlängern. Theoretisch könnte Kolo Muani im Januar einen Vorvertrag bei der Eintracht unterzeichnen.

Der Rechtsfuß, der in der letzten Saison 17 Scorerpunkt für Nantes sammelte, war Teil des französischen Fußball-Olympiakaders, schied mit seinem Team aber bereits in der Gruppenphase aus. Zweimal stand er in der Startelf, zwei Torvorbereitungen gelangen ihm.