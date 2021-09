ÖFB-Meilensteine für Dragovic und Arnautovic

GEPA pictures/ Christian Ort via www.imago-images.

Marko Arnautovic zieht mit Rapid-Legende Hanappi gleich

Aleksandar Dragovic hält aufgrund seines Einsatzes am Samstag im WM-Qualifikationsspiel in Haifa gegen Israel bei 95 Länderspielen und ist dadurch mit der Nummer zwei der ewigen ÖFB-Rangliste, Toni Polster, gleichgezogen. Der ebenfalls gegen Israel aufgebotene Marko Arnautovic brachte es bisher auf 93 Ländermatches und ist nun ex aequo mit Gerhard Hanappi Vierter, David Alaba mit 87 Einsätzen alleiniger Sechster. Angeführt wird die Liste von Andreas Herzog (103).

Die Spieler mit den meisten Einsätzen im österreichischen Fußball-Nationalteam:

1. Andreas Herzog 103 Spiele 2. Toni Polster 95 . Aleksandar Dragovic 95 * 4. Gerhard Hanappi 93 . Marko Arnautovic 93 * 6. David Alaba 87 * 7. Karl Koller 86 8. Friedl Koncilia 84 . Bruno Pezzey 84 . Julian Baumgartlinger 84 * 11. Herbert Prohaska 83

* = Spieler noch im Nationalteam aktiv

apa