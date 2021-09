Paciencia über Schalke-Fiasko: "Depressiv war ich nicht"

Jan Huebner via www.imago-images.de

Kehrte vor der Saison vom FC Schalke 04 zu Eintracht Frankfurt zurück: Goncalo Paciencia

In der vergangenen Saison war Goncalo Paciencia von Eintracht Frankfurt an den FC Schalke 04 ausgeliehen. Das Gastspiel verlief im Rückblick aber alles andere als zufriedenstellend für den portugiesischer Stürmer.

"Es war keine schöne Zeit", sagte Paciencia im "Bild"-Interview. "Ich konnte nicht das tun, was ich liebe: Tore schießen, mit der Mannschaft auf dem Platz stehen, im Stadion sein. Manchmal passieren Dinge, die nichts mit Deiner fußballerischen Qualität zu tun haben."

Fußball sei zwar "Job und Leidenschaft" für ihn, so Paciencia, "aber für mich kein Grund für einen Burn Out oder so". Er habe " immer daran geglaubt, dass meine Zeit wieder kommen wird. Im Fußball kann sich alles schnell ändern", führte der 27-Jährige aus. "Depressiv war ich nicht."

Eintracht Frankfurt: Goncalo Paciencia über eigene Fehler

Paciencia hatte auf Schalke zunächst eine hartnäckige Knieverletzung monatelang außer Gefecht gesetzt. Am Ende der Saison stand der bittere Gang in die Zweitklassigkeit mit den Königsblauen. In 16 Pflichtspielen für die Knappen gelang Paciencia nur ein Tor.

Eigene Fehler in dieser schwierigen Zeit verneinte er in dem Interview nicht: "Meine Entscheidungen habe ich getroffen. Manche waren gut, manche nicht. Da bereue ich nichts, weil ich fest daran glaube, dass auch die schlechten Dinge im Leben für etwas gut sind."

Verpassen der Champions League für Eintracht Frankfurt "bitter"

Auch für Paciencias Stammklub Eintracht Frankfurt lief die vergangene Spielzeit letztlich nicht nach Wunsch. Die Hessen brachen im Endspurt ein und verspielten einen Champions-League-Platz. "Das Ende war bitter", sagte Paciencia. Die Frankfurter Profis hätten "hart gearbeitet. Aber du kannst dir im Fußball nie sicher sein."

Obwohl ihm bei der Eintracht in den kommenden Monaten eine Reservistenrolle droht, will Paciencia um seine Chance kämpfen, kündigte er an. "Ich habe in meiner Karriere immer getroffen. Der Trainer will schnelles Spiel. Also versuche ich mich einzufügen. Was der Klub immer von mir erwarten kann, ist Einsatz."

Er werde versuchen, SGE-Trainer Oliver Glasner "im Training zu überzeugen, damit er seine Meinung ändert", sagte Paciencia.