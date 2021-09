BVB und Schalke marschieren im Gleichschritt

Kirchner/Marco Steinbrenner via www.imago-images.d

Colin Kleine-Bekel traf für die U19 des BVB

Zweites Spiel, zweiter Sieg: In der A-Junioren Bundesliga West geben sich die Teams des BVB und FC Schalke 04 weiter keine Blöße.

Während die U19 der Dortmunder mit einem ungefährdeten 3:1-Sieg gegen die A-Jugend des SC Paderborn als eines von drei ungeschlagenen Teams mit sechs Toren aus zwei Spielen von der Tabellenspitze grüßt, tat sich das Team der Knappenschmiede aus Gelsenkirchen beim 1:0 bei Fortuna Düsseldorf etwas schwerer.

In Dortmund gingen die Schwarz-Gelben durch Treffer von Bradley Fink und Julian Rijkhoff früh in Führung, der SCP verkürzte noch vor der Pause durch Koray Dag per Elfmeter. Kurz nach dem Wiederanpfiff besorgte Colin Kleine-Bekel per Kopf die Entscheidung.

Beim FC Schalke brachte Verteidiger Luca Campanile mit dem einzigen Treffer des Vormittags den Sieg für das Team von Trainer Norbert Elgert.

Drittes ungeschlagenes Team der West-Staffel der A-Junioren Bundesliga ist Rot-Weiss Essen. Die Essener setzten sich mit einem Last-Minute-Treffer von Joshua Qarshie (87.) bei Borussia Mönchengladbach mit 1:0 durch.