Ist Koemans Zeit abgelaufen? Barca nur Remis gegen Granada

Ronald Koeman steht in Barcelona heftig in der Kritik

Für Ronald Koeman, Coach des FC Barcelona, dürften die Tage langsam aber sicher gezählt sein. Der niederländische Übungsleiter, der in der laufenden Saison in Zeiten von klammen Kassen bei den Katalanen nicht nur den Abgang von Lionel Messi kompensieren muss, kam mit Barca nach der krachenden 0:3-Champions-League-Klatsche gegen den FC Bayern in LaLiga in der abschließenden Partie des fünften Spieltags gegen Granada CF nicht über ein schmeichelhaftes 1:1 hinaus.

Bereits in der zweiten Minute gingen die Gäste aus Andalusien, die Barca bereits in der vergangenen Rückrunde im Camp Nou mit 2:1 besiegen konnten, durch Domingos Duarte in Führung, nachdem sich Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen bei einer Flanke des Ex-Schalkers Escudero verschätzte und mit ansehen musste, wie der Ball unbedrängt ins verwaiste Tor geköpft wurde.

In der Folge konnte Barcelona aus zeitweise über 80 Prozent Ballbesitz keinen Profit schlagen. Einige der wenigen Topchancen vergab der Ex-Gladbacher Luuk de Jong kläglich (79.). Mit zunehmender Spieldauer häuften sich die Pfiffe von den Rängen, bis schließlich kurz vor dem Ende (90.) Youngster Ronald Araújo doch noch den Ausgleich per Kopf markieren konnte und den Blaugrana nach einer erneut ideenlosen und schwachen Vorstellung immerhin noch einen Punkt rettete.

Koeman-Abgang wird teuer für FC Barcelona

Doch auch der eine Zähler gegen das bis dato in vier Ligaspielen sieglose Granada dürfte bei den Ansprüchen des Klubs zu wenig sein, um die Position des Trainers bei den Katalanen nachhaltig zu verbessern.

Sollte sich der FC Barcelona von Koeman vorzeitig trennen wird es teuer für die Verantwortlichen am Cam Noú. Spanische Medien berichteten unlängst, dass der in der Kritik stehende Trainer vom ohnehin finanziell angeschlagenen Klub satte zwölf Millionen Euro erhalten würde, sollte Koeman noch während der Saison entlassen werden.

Nach der Klatsche in der Champions League und bereits zwei Remis in der Liga steht Barcelona sportlich bereits früh unter Druck. In der Liga hat das Team als Tabellensiebter nach fünf Spieltagen schon jetzt fünf Punkte Rückstand auf Erzrivale Real Madrid, absolvierte allerdings auch ein Spiel weniger als die Königlichen. Bereits am Donnerstag (22:00 Uhr) geht es für den FC Barcelona in der Liga beim FC Cádiz gegen einen weiteren Underdog der Liga weiter.