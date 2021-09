Ex-Gladbacher beim Dynamo-Probetraining

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Ibrahima Traoré trainiert bei Dynamo Dresden mit

Der langjährige Bundesliga-Profi Ibrahima Traoré stellt sich ab Donnerstag für drei Tage im Rahmen des Trainingsbetriebs beim Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden vor.

Der Außenbahnspieler, der seit seinem Abschied von Borussia Mönchengladbach im Sommer 2021 vereinslos ist, nimmt laut Dynamo-Angaben in diesem Rahmen am Freitag und Samstag unter anderem am Mannschaftstraining der Sachsen teil.

Der 33-Jährige hatte Mönchengladbach nach sieben Jahren verlassen. Für die Fohlen absolvierte der ehemalige Nationalspieler Guineas 132 Pflichtspiele. Zudem trug Traore die Trikots vom VfB Stuttgart, FC Augsburg sowie Hertha BSC.