Boateng schwärmt von Siegen gegen den BVB

Jérôme Boateng spielte mit dem FC Bayern häufig gegen den BVB

Am Wochenende steht für Jérôme Boateng das wichtigste Spiel seit seinem Wechsel vom FC Bayern zu Olympique Lyon auf dem Programm. Schöne Erinnerungen verbindet der Ex-Nationalspieler auch mit seinen zahlreichen Duellen gegen den BVB.

Jérôme Boateng steht im Trikot von Olympique Lyon die erste ganz große Bewährungsprobe ins Haus. Zwar stand der Ex-Profi des FC Bayern für OL schon im Ligaspiel gegen Paris Saint-Germain mit Messi, Neymar, Mbappé und Co. auf dem Rasen, für die Fans deutlich wichtiger ist aber das anstehende Derby am Sonntag gegen Saint-Étienne.

"Ich habe schon gehört, dass es eine ernste Sache ist. Es ist für die Fans das größte und wichtigste Spiel des Jahres", blickte der Abwehrspieler in der "Ligue 1 Show" auf die anstehende Partie seines Klubs voraus.

In dem Spiel könne sein Team zeigen, warum es sich in der Tabelle weiter oben als nur auf Platz sieben sehe. "Das ist ein Auswärtsspiel, das wir gewinnen müssen. Das ist sehr wichtig", betonte Boateng.

Erinnerungen an heiße Derbys in Manchester und Berlin

Wie heiß es im Rhône-Derby auf dem Platz zugehen könnte, kann Boateng bislang nur erahnen. Aus seiner eigenen Vergangenheit weiß der Abwehrspieler aber nur zu gut, dass die Emotionen in einem Duell zweier Lokalrivalen schon mal überkochen können.

"Im Berlin-Derby hat es zwischen den Fans richtig geknistert. Das war eins meiner ersten Profispiele und eine großartige Atmosphäre. Das Manchester-Derby ist eins der verrücktesten, das ich je erlebt habe, weil die Fans einfach völlig durchdrehen. [...] Die Stimmung bei diesen Derbys in Manchester war verrückt, das kann man nicht mit Berlin vergleichen", erinnerte sich Boateng.

Jérôme Boateng erinnert sich an Duelle mit dem BVB

In der Bundesliga kamen für ihn in den letzten Jahren die Duelle mit dem BVB einem echten Derby am nächsten, sagte der 33-Jährige.

"Der Klassiker ist eines der besten Spiele in Deutschland. Ich hatte das Glück, sogar ein Champions-League-Finale gegen Dortmund zu spielen. Das zu gewinnen war unglaubliches Gefühl", so Boateng.

An die Duell gegen die Schwarz-Gelben erinnere er sich stets gerne zurück, sagte er: "Weil ich ganz sicher mehr gewonnen als verloren habe."