Vorverkauf für ÖFB-WM-Quali-Spiele in Klagenfurt gestartet

Wörthersee Stadion

Seit (dem heutigen) Mittwoch läuft der Kartenvorverkauf für die abschließenden WM-Qualifikationsspiele der österreichischen Nationalmannschaft am 12. November gegen Israel und am 15. November gegen die Republik Moldau jeweils im Klagenfurter Wörthersee Stadion. Bis 20. Oktober sind ausschließlich Abos für beide Spiele zu einem Preis zwischen 14 und 78 Euro erhältlich. Am 21. Oktober gelangen die Einzeltickets in den Verkauf, die zwischen 8 und 46 Euro kosten.

Heute, 6. Oktober startet der Vorverkauf für die beiden abschließenden WM-Qualispiele gegen Israel (12. November, präsentiert von ADMIRAL) und die Republik Moldau (15. November, präsentiert von BURGENLAND) im Wörthersee Stadion in Klagenfurt. https://t.co/BxqUOyIri8 — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 6. Oktober 2021

Die Abos sind auf www.oefb.at/ticketsund via ÖFB Ticket-Hotline (01) 96096 555 verfügbar. Laut derzeitigen Bestimmungen gilt für Stadionbesucher die 3G-Regel. Die aktuelle Verordnungslage macht es auch notwendig, dass alle Tickets personalisiert werden müssen.

