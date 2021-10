Kehrer genießt Training mit Messi und Neymar

AFP/SID/FRANCK FIFE

Thilo Kehrer lernt viel von Lionel Messi

Thilo Kehrer genießt bei Paris Saint-Germain jede Trainingseinheit mit den Weltstars Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé.

"Ich profitiere davon und lerne jeden Tag dazu. Man muss sich diesem Niveau anpassen", sagte der Nationalspieler vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Hamburg.

Dem großen Konkurrenzkampf stellt sich der 25-Jährige. "Den will ich annehmen und mich durchsetzen", betonte Kehrer, der am liebsten "als Innenverteidiger" aufläuft. In der DFB-Auswahl kam er allerdings zuletzt als Linksverteidiger zum Einsatz.

Der Umgang mit Superstar Messi ist unproblematisch. "Er ist ein einfacher Typ, sehr bodenständig. Er behandelt alle mit Respekt", verriet Kehrer.