Pele scherzte nach Krankenhaus-Entlassung

APA/Netflix

Pele auf dem Weg der Besserung

Rund zwei Wochen nach der Entlassung aus dem Krankenhaus geht es der brasilianischen Fußball-Legende Pele nach eigenen Worten wieder besser. "Gott sei Dank geht es mir gut. Es geht mir besser. Ich bin vielleicht sogar bereit, nächsten Sonntag zu spielen", scherzte der 80-Jährige in einem Video, das seine Tochter am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram veröffentlichte.

Bei Pele war vor rund eineinhalb Monaten ein Tumor am Dickdarm entfernt worden, den Ärzte in einer Klinik in Sao Paulo zuvor bei einer Routineuntersuchung entdeckt hatten. Nach der Operation war Pele zunächst auf der Intensivstation behandelt worden. "Danke für alles und alle Nachrichten, die mich erreicht haben", sagte er nun.

Peles Gesundheitszustand hatte in den vergangenen Jahren wiederholt Anlass zur Sorge gegeben. Er unterzog sich mehreren Operationen an der Hüfte. Zudem hatte er Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Vor zwei Jahren wurde ihm nach einer Harnwegsinfektion ein Nierenstein entfernt. Pele bestritt 92 Länderspiele und gewann drei WM-Titel (1958, 1962, 1970).

apa