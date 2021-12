Arnautovic beendet mit Bologna Negativserie

MIGUEL MEDINA, APA

Marko Arnautovic durfte wieder über einen Sieg jubeln

Marko Arnautovic hat am Mittwoch mit Bologna einen 3:0-Auswärtssieg gegen Sassuolo gefeiert.

Der österreichische Teamspieler wurde in der 72. Minute ausgetauscht, sein Club verbesserte sich in der italienischen Serie A auf Platz zehn. Mit dem Sieg konnte Bologna auch seine Negativserie von zuletzt drei Niederlagen in Folge stoppen, der Rückstand auf einen internationalen Startplatz beträgt aktuell fünf Zähler.

Arnautovic stand bisher in 17 Ligaspielen in der Startelf und konnte dabei sechs Tore erzielen, seit vier Partien wartet der 96-fache Nationalspieler Österreichs aber schon auf einen weiteren Treffer in der Serie.

