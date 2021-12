Trotz möglichem WM-GAU: Mancini sieht Italien als Favoriten

AFP/SID/ALBERTO PIZZOLI

Roberto Mancini geht voller Selbstvertrauen ins WM-Jahr

Italiens Fußball-Nationaltrainer Roberto Mancini sieht seine Europameister auch als Favoriten für die Winter-WM in Katar an.

"Wir waren die beste Mannschaft der EM und haben verdient gewonnen. Wir haben ein einziges Mal in drei Jahren verloren", sagte Mancini der "Gazzetta dello Sport": "Ich denke, wir werden Weltmeister."

In den kommenden Wochen hofft Mancini (57) auf das Comeback des bei der EM verletzten Abwehrspielers Leonardo Spinazzola (AS Rom). "Für uns ist er ein wesentlicher Spieler. Wir hoffen, dass er im Februar aufs Spielfeld zurückkehren kann. Dann hat er ein paar Monate Zeit, um zu trainieren", sagte er.

Um überhaupt an der WM-Endrunde teilnehmen zu können, muss Italien jedoch zunächst in den Playoffs bestehen. Dort trifft der Europameister im Halbfinale auf Nordmazedonien (24.03.). Im Finale könnte die Mancini-Elf auf Portugal treffen. Noch ist Italien also weit weg vom WM-Titel.