Real Madrid entgeht Pokal-Blamage beim Underdog

Omar Arnau / Agencia LOF via www.imago-images.de

Real Madrid mit Mühe im spanischen Pokal weiter

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid darf im nationalen Pokal nach einem Zittersieg im Achtelfinale weiter auf den ersten Erfolg seit 2014 hoffen.

Allerdings hatte der Spitzenreiter mit Ex-Weltmeister Toni Kroos in der Anfangsformation im Duell beim abstiegsbedrohten Erstliga-Rivalen FC Elche beim glücklichen 2:1 (0:0)-Erfolg nach Verlängerung erheblich mehr Mühe als erwartet.

Athletic Bilbao und Cupverteidiger FC Barcelona ermitteln am späteren Donnerstagabend in einer Neuauflage des Vorjahresfinales den achten und letzten Viertelfinalisten.

Kroos, Bayern Münchens Ex-Abwehrstar David Alaba und Co. konnten ihrer Favoritenrolle in Elche kaum gerecht werden.

Doppel-Schock für Real Madrid in der Verlängerung

In der Verlängerung nach der Nullnummer in der regulären Spielzeit mussten die Madrilenen nach dem Platzverweis für ihren Defensivstrategen Marcelo (102.) und Elches fast postwendender Führung durch Gonzalo Verdu (104.) sogar ein ähnlich frühes Aus wie im Vorjahr in der Runde der letzten 32 fürchten.

Dann leitete Isco (108.) die Wende ein. Fünf Minuten vor Ablauf der Verlängerung ersparte Eden Hazard dem Team von Trainer Carlo Ancelotti durch den Siegtreffer ein Elfmeterschießen.

Die Gastgeber brachten sich in der Nachspielzeit der Verlängerung durch eine Gelb-Rote Karte für Pere Milla (120.+2) selbst um ihre letzte Chance.