WAC bindet Lochoshvili und Baumgartner

Das Abwehrduo bleibt dem WAC erhalten

Luka Lochoshvili und Dominik Baumgartner tragen auch in der kommenden Saison das Trikot des Wolfsberger AC.

Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, wurde bei beiden Innenverteidigern eine entsprechende Vertragsoption gezogen. Die Verträge der beiden verlängerten sich damit vorzeitig bis zum Ende der Saison 2023.

"Ich freue mich, dass ich ein weiteres Jahr hier in Wolfsberg spielen kann. Ich habe mich hier in den vergangenen Saisonen super eingelebt und freue mich bereits auf die kommenden Aufgaben", sagte Baumgartner, der Bruder von ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner. Der Niederösterreicher war 2019 zunächst leihweise vom VfL Bochum gekommen. Lochoshvili wechselte 2020 von Dinamo Tiflis in seiner georgischen Heimat nach Kärnten.

