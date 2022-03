29 von 32 WM-Teilnehmern stehen bereits fest

IMAGO/Igor Kralj/PIXSELL

29 der 32 WM-Teilnehmer stehen bereits fest

Am 21. November beginnt die Weltmeisterschaft 2022 in Katar mit 32 Mannschaften. Am Mittwoch haben sich Mexiko und die USA für die WM qualifiziert - damit stehen 29 Teilnehmer fest.

Die bereits für die Endrunde qualifizierten Verbände im Überblick:

Gastgeber (1 Team) Katar

Europa (13 Teams) Belgien, Deutschland, Dänemark, England, Frankreich, Kroatien, Niederlande, Schweiz, Serbien, Spanien, Portuga,l Polen

Südamerika (4,5 Teams) Argentinien, Brasilien, Ecuador, Uruguay

Asien (4,5 Teams) Iran, Südkorea, Japan, Saudi-Arabien

Afrika (5 Teams) Senegal, Ghana, Marokko, Tunesien, Kamerun

Ozeanien (0,5 Teams) -

Nord- und Zentralamerika/Karibik (3,5 Teams) Kanada, Mexiko, USA

Zwei Teilnehmer werden über interkontinentale Play-offs ausgespielt. Dabei trifft ein Vertreter Asiens (Vereinigte Arabische Emirate oder Australien) auf das fünftplatzierte Team der Südamerika-Qualifikation (Peru) sowie eine Mannschaft aus Ozeanien (Neuseeland) auf einen Vertreter aus Nord- und Zentralamerika/Karibik (Costa Rica). In Europa wird noch ein Platz im Play-off-Duell zwischen Wales und dem Sieger der Partie aus Schottland gegen die Ukraine ermittelt.

apa