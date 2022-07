Großteil der Teams wohnen bei WM "Tür an Tür"

via www.imago-images.de

Die WM startet am 21. November.

Bei der Fußball-WM in Katar wird sich ein Großteil der Mannschaften quasi "Tür an Tür" auf die Spiele vorbereiten.

Die Teamquartiere von 24 der 32 Teilnehmer werden innerhalb von 10 Kilometern und nahe der Hauptstadt Doha liegen. Das gab die FIFA am Dienstag bekannt. Mindestens fünf Tage vor dem Turnierstart werden die Teams ihre Unterkünfte beziehen und die dann auch im weiteren WM-Verlauf nicht verlassen. Das Turnier beginnt am 21. November und endet am 18. Dezember.

