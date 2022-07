Spielverschiebungen nach WAC-Ansetzung im Europacup

GEPA pictures/ Chris Bauer

Der WAC muss im Europacup nach Malta.

Der Wolfsberger AC wird das Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde der European Conference League beim maltesischen Club Gzira United aufgrund einer Doppelbelegung des Stadions in Attard bereits am Dienstag (9.8.) spielen.

Dadurch verschieben sich auch zwei Spiele der Fußball-Bundesliga, wie diese am Freitag mitteilte. Der WAC wird sein Heimspiel in der dritten Runde gegen den LASK einen Tag früher am Samstag (6.8./17.00 Uhr) austragen.

Zwei Partien der 03. Runde der ADMIRAL Bundesliga werden verschoben.

Mehr Infos findet ihr hier: https://t.co/CJspuINKLg pic.twitter.com/OIaHrYU58P — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) 29. Juli 2022

Außerdem wurde die Partie zwischen Altach und der Wiener Austria Wien um einen Tag auf Sonntag (7.8./17.00 Uhr) verlegt. Grund für die Verschiebungen ist die "2-spielfreie-Tage"-Regelung. Das Hinspiel des WAC gegen Gzira United steigt bereits am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) in Klagenfurt.

apa