Georgieva gibt Debüt im PSG-Dress

APA/AFP

Marina Georgieva spielte erstmals im französischen Oberhaus

Marina Georgieva hat am Sonntag ihr Pflichtspieldebüt beim französischen Topclub Paris St. Germain gegeben. Die 25-jährige Abwehrspielerin wurde beim enttäuschenden 2:2-Remis bei Le Havre in der 73. Minute eingetauscht. Danach fielen keine Tore mehr, PSG hatte zuvor eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben. Georgieva sammelte auch angesichts des kommende Woche folgenden WM-Play-offs mit Österreich in Glasgow gegen Schottland am Donnerstag wichtige Spielpraxis.

Sieg für Frankfurt- und AS Roma-Legionärinnen

ÖFB-Teamkapitänin Carina Wenninger reist zusätzlich mit einem Sieg im Gepäck am Montag nach Schottland, sie spielte als Abwehrchefin beim 5:0 von AS Roma gegen Parma durch. Auch über die volle Distanz im Einsatz war Sarah Zadrazil beim 4:0 von Bayern München beim MSV Duisburg. Die Mittelfeldspielerin bereitete den ersten Treffer in der siebenten Minute vor. Die Münchnerinnen sind weiter als einziges Ligateam ohne Gegentor.

Ebenfalls bei sieben Punkten hält der Liga-Dritte Eintracht Frankfurt. Die Frankfurterinnen setzten sich mit Verena Hanshaw, Laura Feiersinger und Barbara Dunst in der Startelf gegen Werder Bremen, wo Katharina Schiechtl begann, mit 3:1 durch. Über einen Sieg durften auch Katharina Naschenweng, Nicole Billa und Julia Hickelsberger-Füller jubeln. Das Trio war beim 2:0 von 1899 Hoffenheim beim SV Meppen von Anfang an dabei. Hickelsberger-Füller leistete mit einem Querpass den Assist zum ersten Treffer.

apa