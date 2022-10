Boller mit Kreuzbandriss monatelang out

EXPA/REINHARD EISENBAUER, APA

Boller (l.) bei seinem einzigen Saisoneinsatz gegen Ried

Der LASK muss mehrere Monate auf Jan Boller verzichten.

Der 22-jährige Verteidiger zog sich im Training mit den LASK Amateuren am Wochenende einen Kreuzbandriss im linken Knie zu, wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte. Boller fällt damit für die restliche Saison aus. Der Abwehrspieler war in der Bundesliga in dieser Saison erst einmal zum Einsatz gekommen.

apa