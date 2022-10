Vor Duell mit Bayern: Barca überrollt Bilbao dank Dembélé

IMAGO/Gerard Franco

Dembélé war Mann des Tages

Dank einer starken Vorstellung des Ex-Dortmunders Ousmane Dembélé hat der FC Barcelona vor dem Duell mit dem FC Bayern in der Champions League in La Liga einen souveränen 4:0 (3:0)-Erfolg gegen Athletic Bilbao eingefahren und wieder zu Tabellenführer Real Madrid aufgeschlossen.

Der französische Nationalspieler war an allen vier Toren direkt beteiligt und half den Katalanen, schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse zu sorgen.

Mit Nationaltorwart Marc-André ter Stegen im Tor machte Barca früh alles klar. Die Führung besorgte Dembélé (12.) auf Vorlage von Starstürmer Robert Lewandowski selbst.

Sechs Minuten später legte Dembélé den zweiten Treffer durch Sergi Roberto (18.) auf und revanchierte sich dann mit seinem zweiten Assist bei Lewandowski (22.). Dembeles dritte Vorlage nutzte der eingewechselte Ferran Torres (80.) zur endgültigen Entscheidung.

Real war ohne den verletzten Ballon-d'Or-Gewinner Karim Benzema durch ein 3:1 (1:0) gegen den FC Sevilla zunächst auf sechs Zähler davon gezogen. Die Katalanen verkürzten durch ihren Sieg den Rückstand wieder auf drei Punkte.

Der Sieg für Barcelona wurde vor dem Champions-League-Duell am Mittwoch gegen Bayern München (21:00 Uhr/DAZN) durch zwei Verletzungen getrübt. Youngster Gavi musste in der 34. Minute mit einer Leistenverletzung ausgewechselt werden. In der Schlussphase wurde dann Torschütze Sergi Roberto vom Platz gefahren, nachdem er sich bei einer Grätsche an der Schulter verletzt hatte.