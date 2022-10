Lustenau und Ried trennen sich 0:0

APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Ein umkämpftes Spiel in Lustenau endete torlos

Austria Lustenau und die SV Ried haben sich am Sonntag in der 13. Runde der Bundesliga torlos mit 0:0 getrennt. Eine leistungsgerechte Punkteteilung, bei der die Gäste am Ende dem Sieg näher waren. Der Aufsteiger aus Vorarlberg wartet nach dem Unentschieden seit mittlerweile acht Liga-Spielen auf einen vollen Erfolg, die Innviertler blieben in den letzten drei Spielen ungeschlagen.

In einer chancenarmen ersten Spielhälfte verbuchte Lustenau etwas mehr Spielanteile, zwingende Chancen sprangen dabei allerdings nicht heraus. In Hälfte zwei fanden die Gäste aus Ried besser ins Spiel. Die beste Chance vergab der eingewechselte Seifedin Chabbi, als er am linken Pfosten scheiterte (74.). Lustenau blieb in der laufenden Saison erstmals ohne Gegentreffer. Der Aufsteiger belegt nach dem Unentschieden Tabellenplatz zehn, Ried bleibt Elfter.

Markus Mader sprach im Vorfeld des Spiels nach zuletzt schwachen Leistungen von notwendigen Veränderungen in der Startformation. Der Lustenau-Trainer schickte mit Tobias Berger, Darijo Grujcic, Yadaly Diaby und Anthony Schmid gleich vier neue Spieler auf das Feld. Ried-Coach Christian Heinle hatte nach den zuletzt überzeugenden Auftritten kaum Gründe zu wechseln. Einzig Oliver Kragl startete im Vergleich zum letzten Bundesliga-Spiel an der Stelle von Julian Wiessmeier.

Guter Start von Lustenau

Die Partie begann aus Sicht der Lustenauer durchaus vielversprechend. Zwei Abschlüsse von Berger sorgten für Aufsehen bei den rund 4.000 Zuschauern, einer streifte das Außennetz (2.), den anderen parierte Ried-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger souverän (8.). Die Vorarlberger versuchten in der Folge immer wieder durch einen kontinuierlichen Spielaufbau in die Nähe des Tores der Innviertler zu gelangen, gefährliche Chancen sprangen dabei aber nicht heraus.

Einzig in Minute 30 zappelte der Ball im Netz des Rieder Gehäuses, der Kopfballtreffer von Diaby wurde aber aufgrund eines Foulspiels zurecht aberkannt (30.). Die Gäste aus Oberösterreich verzeichneten viele Unsicherheiten im Passspiel und setzten in der gesamten ersten Spielhälfte offensiv kaum Akzente. Kein einziger Schuss auf das Tor stand zu Buche.

Chabbi lässt Chancen aus

Auch die zweite Spielhälfte gestaltete sich zunächst sehr chancenarm, der Großteil der Partie spielte sich zwischen den Sechzehnmeterräumen ab. Allerdings fanden die Rieder durch eine Steigerung der Passqualität besser ins Spiel. Der eingewechselte Chabbi verfehlte per Seitfallzieher nur knapp das Tor (68.), auf der Gegenseite wurde ein Schuss von Schmid aus aussichtsreicher Position von einem Verteidiger geblockt (69.).

Knapp eine Viertelstunde vor Spielende hatte Chabbi den Siegtreffer auf dem Fuß. Der Stürmer scheiterte alleinstehend vor Torhüter Domenik Schierl am linken Pfosten (74.). In der Schlussphase konnte keines der beiden Teams gefährliche Akzente setzen.

