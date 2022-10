Real Madrid patzt - Kroos fliegt erstmals vom Platz

IMAGO/Alvaro Medranda

Toni Kroos fliegt bei Real Madrid vom Platz

Ex-Nationalspieler Toni Kroos hat den ersten Platzverweis in seiner mehr als 15-jährigen Profikarriere kassiert.

Der 32-Jährige von Real Madrid flog beim 1:1 (0:0) gegen Underdog FC Girona mit Gelb-Rot in der Nachspielzeit vom Platz (90.+2). In mehr als 600 Spielen auf Vereinsebene als Profi war ihm das noch nicht passiert. Wenn Kroos bislang gesperrt war, lag das an Gelben Karten.

Real eroberte durch das Unentschieden zwar die Tabellenführung zurück, liegt aber nur noch einen Punkt vor dem Erzrivalen FC Barcelona.

Als Vinicius Junior (70.) Real in Führung brachte, sah alles nach dem elften Sieg im zwölften Spiel aus. Doch Cristhian Stuani (80.) gelang per verwandeltem Elfmeter der Ausgleich.

Ein Treffer von Reals Rodrygo (90.) wurde aberkannt. Dann leistete sich der bereits verwarnte Kroos ein Foul - und musste vom Platz.