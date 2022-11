SSC Neapel baut Tabellenführung aus

IMAGO/FOTOAGENZIA

Der SSC Neapel jubelt über den Sieg

Vier Tage nach der ersten Pflichtspielniederlage der Saison hat die SSC Neapel ihre Siegesserie in der italienischen Fußball-Meisterschaft fortgesetzt.

Der Tabellenführer der Serie setzte sich im Spitzenspiel beim Verfolger Atalanta Bergamo mit 2:1 (2:1) durch und feierte den neunten Liga-Dreier in Folge. Der Vorsprung wuchs auf acht Punkte.

Der Ex-Leipziger Ademola Lookman brachte mit einem Handelfmeter nach Videobeweis Atalanta in Führung (19.). Victor Osimhen (23.) und Eljif Elmas (35.) drehten noch vor der Pause das Spiel zugunsten der Gäste, die am vergangenen Mittwoch in der Champions League 0:2 beim FC Liverpool verloren hatten.