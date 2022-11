Gündogan spricht über Anspruch, Ehre und Bayern-Stars

IMAGO/ULMER

Ilkay Gündogan spielt seine zweite WM - in Katar als DFB-Leader

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hält angesichts des harten Konkurrenzkampfes im DFB-Mittelfeld auch ein Trio mit den Münchnern Joshua Kimmich und Leon Goretzka für eine erfolgsversprechende Variante.

Er habe "das Gefühl, dass wir alle drei auch zusammenspielen können. Wir haben alle die Qualität, um uns entsprechend zu ergänzen", sagte der Kapitän des englischen Meisters Manchester City dem "kicker".

Das Gerangel um die Plätze in der Startelf sei mit Blick auf die hohen Ziele bei der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) "genau das, was wir auch brauchen", betonte Gündogan: "Über allem steht, dass sich jeder seiner zugeteilten Rolle bewusst ist, und da gehört manchmal auch der Ärger oder die Frustration dazu, wenn man gerade mal nicht auf dem Platz steht." Wichtig sei dann, "dass man sich auch mal unterordnen und sein Ego hinten anstellen kann".

Er selbst aber drängt in die Stammformation. "Klar habe ich den Anspruch zu spielen." Auch sei er sich seiner Verantwortung als einer der erfahrensten Spieler im WM-Aufgebot bewusst. Es "wäre mir eine Ehre, die Leader-Rolle auszufüllen", die Bundestrainer Hansi Flick von ihm eingefordert hat, sagte der 32-Jährige.

Gündogan will "mit guten Taten vorangehen"

"Für mich bedeutet Führung, dass man mit gutem Beispiel vorangeht", meinte Gündogan vor seiner zweiten WM. Dies geschehe aber "nicht immer mit Worten, sondern eher mit Taten".

Die Weltmeisterschaft im Winter sieht Gündogan grundsätzlich nicht negativ. Die nicht vorhandene Pause zwischen Klubfußball und Länderspielhöhepunkt könnte die "rein sportliche Qualität erhöhen", vermutete Gündogan.

Nach eigenem Anspruch soll das DFB-Team möglichst weit im Turnier fortschreiten. Gemessen an den letzten Auftritten in der Nations League befindet sich Deutschland "auf Augenhöhe" mit den Favoriten. "Abgezocktheit ist etwas, was wir bei der WM definitiv brauchen werden. Bei einem Turnier bekommst du nicht viele Möglichkeiten. Entsprechend musst du die nutzen, die du bekommst", deckte der Mittelfeldspieler Verbesserungspotenzial auf.

Lob für Bundestrainer Flick - Bayern-Stars in der Verantwortung

Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus vor vier Jahren soll nun Hansi Flick die deutsche Nationalmannschaft zurück in die Weltspitze führen. "Hansi bringt alles mit, was ein Top-Trainer mitbringen muss. Er hat die Fähigkeit, alle Spieler ins Boot zu nehmen und sie davon zu überzeugen, hundertprozentig mitzuziehen", erklärte Gündogan.

Dazu wird bei der anstehenden WM auch die Moderation der Sturmdebatte zählen. Nach dem Ausfall von Timo Werner nominierte Flick Niclas Füllkrug (Werder Bremen) und Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund). Geht es nach Gündogan braucht das deutsche Spiel allerdings keinen echten Neuner.

"Wir haben viele flexible Spieler für die vorderen Positionen, seien es Leroy Sané, Serge Gnabry, Jamal Musiala oder Kai Havertz. Diese Jungs müssen jetzt noch mehr Verantwortung übernehmen", sagte er.