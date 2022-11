Tunesien gewinnt WM-Test gegen Iran

IMAGO/JB Autissier

Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln und Tunesien gewinnen Generalprobe für die Fußball-WM

Mit Ellyes Skhiri vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln in der Startelf hat Tunesien seine WM-Generalprobe gewonnen.

Der Afrikameister von 2004 besiegte in ar-Rayyan/Katar Iran mit 2:0 (0:0). Naim Sliti (86., Elfmeter) und Ali Abdi (90.) erzielten die Treffer.

Tunesien startet am 22. November gegen Dänemark in die WM. Weitere Gegner in der Gruppe D sind Titelverteidiger Frankreich und Australien. Die Iraner beginnen das Turnier am 21. November gegen England. Die USA und Wales komplettieren die Gruppe B.