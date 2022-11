FIFA und FIFPro starten Software zum Schutz gegen Hassrede

IMAGO/Simon Holmes

Die FIFA will mit Software gegen Hassrede vorgehen

Der Fußball-Weltverband FIFA und die internationale Spielergewerkschaft FIFPro starten bei der Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) eine Software gegen Hassrede in den Sozialen Medien.

Der Social Media Protection Service (SMPS) soll Spielern aller 32 WM-Teilnehmer dabei helfen, Hasskommentare gegen sie zu überwachen und zu moderieren.

Die FIFA biete damit einen Service an, "der die Spieler vor schädlichen Auswirkungen von Social-Media-Posts auf ihre psychische Gesundheit und ihr Wohlbefinden schützen kann", so FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Mitteilung des Verbandes. FIFPro-Präsident David Aganzo sagte, dieser Schutz gehöre "zur Verantwortung im Fußball".

Mit dem Dienst sollen Spieler Zugang zu einem Überwachungs-, Melde- und Moderationsdienst bekommen, über den die Sichtbarkeit beleidigender Beiträge minimiert werden soll. Wegen des erhöhten Aufkommens solcher Beiträge in Sozialen Medien überwache die FIFA während des Turniers die Kanäle aller Teilnehmer, heißt es weiter.

Verstöße werden an die Social-Media-Betreiber und Justizbehörden gemeldet, "damit diese gegen diejenigen Personen vorgehen können, die gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen".