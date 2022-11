Füllkrug rettet Deutschland gegen Spanien

IMAGO/Eibner-Pressefoto International

Niclas Füllkrug erzielte den Ausgleich für Deutschland

Die deutsche Nationalmannschaft darf dank Niclas Füllkrug weiter auf den Einzug ins WM-Achtelfinale hoffen. Dennoch braucht sie Schützenhilfe.

Niclas Füllkrug konnte sich vor Gratulanten kaum retten. Bundestrainer Hansi Flick umarmte seinen "Super-Joker", kein Mitspieler, der den Glücksritter der deutschen Nationalmannschaft nach dem Abpfiff nicht abklatschte oder herzte nach dessen später Heldentat.

Der Traum vom fünften Stern lebt dank des Ausgleichstreffers des Torjägers von Werder Bremen - doch das Schicksal der DFB-Auswahl hängt nach dem 1:1 (0:0) gegen Angstgegner Spanien am seidenen Faden. "Gigantisch, was die Mannschaft heute geleistet hat", sagte Flick dennoch.

"Wir wollten unbedingt dieses Spiel ziehen, es ist wichtig, dass wir einen Punkt geholt haben. Wir können mit einem guten Gefühl ins letzte Spiel gehen und hoffen, dass dann alles gut ausgeht", sagte Füllkrug, der in der 83. Minute zum Endstand traf. Im letzten Gruppenspiel gegen den Außenseiter Costa Rica am kommenden Donnerstag muss die deutsche Mannschaft auf jeden Fall gewinnen - und zugleich auf Schützenhilfe der Spanier hoffen. Aber: "Das Wichtigste ist, wir leben noch", sagte Kapitän Manuel Neuer.

Dass die Lage nicht misslicher ist, dafür sorgte der eingewechselte Füllkrug. Der Treffer war der verdiente Lohn für die Leidenschaft, mit der sich die DFB-Auswahl gegen eine zweite Vorrunden-Niederlage stemmte. Zuvor hatte Alvaro Morata (62.) die Führung für die zumeist überlegenen Spanier erzielt - in einer Phase, in der sich Deutschland gerade zumindest auf Augenhöhe herangekämpft hatte. Und so gleicht der Weg ins Achtelfinale trotz der Schützenhilfe von Costa Rica gegen Japan (1:0) einer Rechnung mit vielen Unbekannten.

"Wir können mit Ergebnis und Leistung leben. Man hat vorher gewusst, dass die Spanier mehr Ballbesitz haben würden. Wir haben es gut verteidigt und am Ende auch die besseren Chancen gehabt", sagte Ilkay Gündogan - und lobte den Mann, der für große Erleichterung im deutschen Lager sorgte: "Man merkt an Niclas' Tor, was für Qualitäten er hat. Das war ein brutal wichtiges Tor. Wir haben uns die Chance erhalten weiterzukommen. Das ist das Wichtigste."

Flick nimmt Änderungen in der Startelf vor

Klar ist allerdings auch: Drei Punkte gegen Costa Rica sind Pflicht. Ideal wäre, wenn zeitgleich die so gut wie sicher für das Achtelfinale qualifizierten Spanier gegen Japan gewännen. Spielen die beiden Mannschaften unentschieden, muss die DFB-Auswahl am Ende eine bessere Tordifferenz haben als die Asiaten. Gewinnt Japan, gilt die Tordifferenz im Vergleich zu Spanien, das allerdings durch das 7:0 gegen Costa Rica dann einen schier uneinholbaren Vorteil hat.

Flick hatte nach der Blamage gegen Japan (1:2) wie erwartet Änderungen in seiner Anfangsformation vorgenommen - genau zwei: Für Nico Schlotterbeck rückte Thilo Kehrer in die Mannschaft, für Leon Goretzka musste Kai Havertz weichen - an dessen Position im Sturmzentrum rückte Thomas Müller. Kehrer habe "einen guten Eindruck gemacht, daher war das naheliegend", sagte der Bundestrainer im "ZDF" zur Änderung in der Abwehr. Niklas Süle rutschte dadurch nach innen.

Rüdiger trifft aus dem Abseits ins Tor

Die Spanier benötigten dann allerdings nur bis zur siebten Minute, um in der deutschen Abwehr Angst und Schrecken zu verbreiten. Einen Schuss des Leipzigers Dani Olmo konnte Torhüter Manuel Neuer, der mit seinem 18. WM-Einsatz zu den bisherigen Rekordhaltern Sepp Maier und Claudio Taffarel (Brasilien) aufschloss, mit einer Glanzparade gerade noch an die Latte lenken. Die schon da erkennbare Überlegenheit der "Roten Furie" wurde danach nicht geringer.

Für die aufregendsten Momente in der Offensive sorgte zunächst ausgerechnet ein Abwehrspieler: Antonio Rüdiger köpfte den Ball nach einem Freistoß von Joshua Kimmich ins Tor (40.), der Jubel aber wurde jäh unterbrochen - der Videoschiedsrichter hatte eine Abseitsstellung erkannt. Kurz darauf prüfte Rüdiger Torhüter Unai Simon mit einem Schuss aus spitzem Winkel (45.). Aufreger auf der anderen Seite aber waren bis dahin weitaus häufiger.

Füllkrug belohnt den Mut zur Offensive

Was sich gegen Ende der ersten Halbzeit schon angedeutet hatte, wurde nach der Pause offensichtlicher: Der Elan der Spanier war ein wenig dahin, die deutsche Elf bewegte sich zunehmend auf Augenhöhe, vor allem Gündogan war nun besser im Spiel. Kimmich hatte sogar den Führungstreffer auf dem Fuß (56.), doch Simon parierte. Kurz darauf konnte Kehrer eine Flanke von Jordi Alba nicht verhindern, Süle hob das Abseits auf - Morata traf.

Flick reagierte - mit der Einwechslung der Angreifer Leroy Sane und Füllkrug. Der Bremer hätte sogleich zum Helden werden können, doch Jamal Musiala, der beste deutsche Spieler, schoss lieber selbst, statt quer auf den bestens positionierten Torjäger zu legen (73.). Zehn Minuten später belohnt Füllkrug den Mut zur Offensive dann doch.

