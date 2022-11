Neymar absolviert Einheit im Schwimmbad

APA/AFP

Neymars Knöchel wird weiter intensiv behandelt/Archivbild

Brasiliens Neymar muss nach seiner Bänderverletzung am Sprunggelenk weiter auf eine Rückkehr auf den Trainingsplatz warten.

Der Superstar absolvierte am Mittwoch in Doha eine Einheit im Schwimmbad des Teamhotels der Seleção, wie Brasiliens Fußballverband mitteilte. Auch der an der Hüfte verletzte Linksverteidiger Alex Sandro war im Wasser.

Der ebenfalls am Fuß verletzte Rechtsverteidiger Danilo war dagegen erstmals wieder mit seinen Teamkollegen auf dem Trainingsplatz, wo er individuell trainierte. Alle drei fallen jedoch sicher für das abschließende Vorrundenspiel am Freitag gegen Kamerun aus. Sie dürften frühestens im WM-Achtelfinale in den Kader der Brasilianer zurückkehren.

apa