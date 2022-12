"Tod oder Gladiolen": van Gaal will es den Kritikern zeigen

unknown

Louis van Gaal glaubt an die Titelchancen seiner niederländische Mannschaft

Das Achtelfinale soll für die Niederlande nur eine Zwischenstation sein. Gegen die USA will Louis van Gaal die Kritiker verstummen lassen.

Sein treues Motto wird Louis van Gaal mehr denn je im Kopf schwirren. "Tod oder Gladiolen", heißt es für die Niederlande und den Bondscoach zum ersten und, wenn es nach den Kritikern geht, vielleicht schon letzten Mal. Davon aber will van Gaal nichts wissen.

"Wir sehen uns im Finale", entgegnete der 71-Jährige zuletzt entschlossen einem Reporter, der ihn mit der Kritik an der niederländischen Spielweise genervt hatte. "Jeder sollte stolz auf uns sein. Es ist nicht alles so schlecht."

Und das stimmt. Zumindest teilweise. Anders als der große Nachbar Deutschland oder Erzrivale Belgien überstanden die Niederländer die Gruppenphase in Katar souverän, die Elftal ist seit 18 Spielen ungeschlagen und im Achtelfinale gegen die USA am Samstag (16.00 Uhr MEZ) Favorit.

Doch im ersten Alles-oder-Nichts-Spiel, von van Gaal gerne mit "De dood of de gladiolen" beschrieben, kann die hochgehandelte Elftal tief fallen - und van Gaal das letzte Mal auf der Bank von Oranje sitzen.

Großes Lob von van Gaal für die USA-Offensive

Denn die teils biederen Auftritte gegen Ecuador (1:1) und Katar (2:0) warfen zuletzt die Frage auf, ob diese niederländische Mannschaft tatsächlich bereit ist für den ersten WM-Triumph. Der Bondscoach hatte diesen als Ziel ausgegeben, ruderte aber bereits zurück. "Ich habe nie gesagt, dass wir die Weltmeisterschaft gewinnen werden. Ich habe immer gesagt, dass wir die Weltmeisterschaft gewinnen können. Und davon sind auch die Spieler überzeugt", so der 71-Jährige.

Dafür braucht es gegen die US-Amerikaner mit den schnellen Christian Pulisic, Timothy Weah oder Josh Sargent aber eine Steigerung.

Die USA sei "fantastisch, sehr schlau und gut am Ball", sagte van Gaal. Für den Fall der Fälle ließ er sogar schon Elfmeter trainieren. "Den Druck kannst du nicht simulieren. Es geht darum, eine Routine zu entwickeln", sagte Mittelfeldspieler Marten de Roon.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, hofft van Gaal auf die nächste Sternstunde von Shootingstar Cody Gakpo - mit bereits drei Treffern ist der 23-Jährige die Lebensversicherung der Niederländer. "Cody hat alles, was es braucht, um ein Star zu werden", sagt van Gaal, der endlich auch den Kritikern den Garaus machen will: "Jetzt beginnt die wirklich wichtige Phase des Turniers."