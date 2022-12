Top-TV-Quoten für Halbfinalspiele der Fußball-WM

GEPA pictures/ Witters/ Tim Groothuis

Lionel Messi ist ein Garant für gute Quoten

Die beiden Semifinalspiele der WM haben nicht nur Frankreich und Argentinien ins Finale katapultiert, sondern auch für Top-Quoten im TV gesorgt. Das Halbfinale Argentinien - Kroatien (3:0) wurde für ServusTV gar zur bisher reichweitenstärksten Sendung. Im Schnitt sahen dort 1,1 Millionen Menschen die zweite Halbzeit bei einem Marktanteil von 33,7 Prozent bei Zuschauern ab 12 Jahren. 340.600 Views gab es im Stream auf ServusTV On.

Die zweite Halbzeit des Triumphs Frankreichs über Außenseiter Marokko (2:0) sahen in ORF 1 im Schnitt 1,163 Millionen Menschen - der Topwert der bisherigen Fußball-WM in Katar. Damit erreichte man einen Marktanteil von 38 Prozent (12+) und 60 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen. Das Finale Argentinien - Frankreich wird am Sonntag ab 14.45 Uhr in ORF 1 übertragen, Anpfiff ist um 16 Uhr. Das Spiel um Platz 3 zwischen Kroatien und Marokko zeigt ServusTV am Samstag.

apa