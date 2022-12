"Unglaublich stolz": Macron spricht Frankreich Mut zu

IMAGO/Laci Perenyi

Emmanuel Macron (r.) sprach der französischen Nationalmannschaft Mut zu

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat den Spielern des entthronten Fußball-Weltmeisters mit einer emotionalen Kabinenansprache Mut zugesprochen. "Nach diesem Spiel werdet ihr sicherlich Reue empfinden, aber ihr habt großartigen Fußball gespielt", sagte Macron den niedergeschlagenen Franzosen nach der Niederlage im WM-Finale gegen Argentinien. Das Team habe "Herz, Hunger, Lust und Talent" gezeigt.

Er sei ebenfalls sehr betrübt, betonte Macron anschließend im Gespräch mit Journalisten: "Besonders, weil die Spieler dem Ziel so nahe waren. Und gleichzeitig habe ich ihnen gesagt, dass sie uns unglaublich stolz gemacht haben."

Macron würdigte überdies die Leistung von Kylian Mbappe, der im Finale drei Tore erzielte und auch im Elfmeterschießen traf. "Das ist es, was sehr große Spieler ausmacht", sagte der 44-Jährige, der das Finale gegen Lionel Messis Argentinier (2:4 im Elfmeterschießen) im Stadion im katarischen Lusail verfolgt hatte: "Er ist noch nicht mal 24 und ich bin ehrlich, ich bin nicht in der besten Position, um heute Abend mit den Leuten vernünftig zu reden, weil ich mindestens so traurig war wie er."

Macron versicherte zudem, dass er das Team im Elysee-Palast empfangen werde, ohne ein konkretes Datum dafür zu nennen. Der Spielverlauf - Frankreich gelangen in der regulären Spielzeit und in der Verlängerung jeweils späte Ausgleichstreffer durch Mbappe (80., Foulelfmeter, 81., 118., Handelfmeter) - habe gezeigt, dass "es immer möglich ist."