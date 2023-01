Nullnummer im Krisen-Duell zwischen Liverpool und Chelsea

IMAGO/Martin Rickett

Jürgen Klopp und der FC Liverpool treten weiter auf der Stelle

Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool zu seinem besonderen Jubiläum einen Sieg verpasst.

In seinem 1000. Spiel als Trainer musste sich der 55-Jährige mit einem 0:0 gegen den FC Chelsea in der englischen Fußball-Premier-League zufrieden geben. Für die Blues kam 100-Millionen-Mann Michailo Mudryk erstmals zum Einsatz. Beide Mannschaften stecken mit je 29 Zählern weiter im Tabellenmittelfeld der Premier League fest.

Klopp hatte 2001 für den FSV Mainz 05 sein Trainer-Debüt gegeben, anschließend ging es über Borussia Dortmund nach Liverpool. 1000 Spiele seien eine "verrückte Zahl", hatte Klopp im Vorfeld gesagt. Es sei der "beste Job der Welt" betonte er: "Ich fühle mich gesegnet, es ist keine Sekunde langweilig."

VAR erkennt Havertz-Tor ab

Langweilig wurde es auch an der Anfield Road nicht. So sorgte Kai Havertz gleich zu Beginn für eine Schrecksekunde aufseiten der Reds. Der deutsche Nationalspieler traf in der 3. Spielminute aus kurzer Distanz für die Blues, der Ball war nach einem Pfostentreffer von Thiago Silva zurückgeprallt. Das Tor zählte aufgrund einer Abseitsposition jedoch nicht.

Liverpool wurde kurz vor der Halbzeit aktiver und übte auch nach der Pause weiter Druck aus. Chelsea-Teammanager Graham Potter reagierte und wechselte Mudryk ein (55.), den der Klub für bis zu 100 Millionen Euro von Schachtjar Donezk geholt hatte.

Der Ukrainer rückte wenig später gleich in den Fokus und sorgte mehrmals für gefährliche Situationen vor dem Tor der Reds, eine Entscheidung konnte aber auch er nicht erzwingen.