GAK bleibt auf Tuchfühlung mit Zweitliga-Spitze

APA/ERWIN SCHERIAU

GAK-Coach Messner sieht einen klaren Heimerfolg

Der GAK hält den Abstand auf die Spitze konstant. Die Grazer setzten sich am Samstag in der 2. Liga zuhause gegen die Young Violets der Wiener Austria mit 3:0 durch. Nach 20 Runden sind es vier Punkte Rückstand auf den aktuellen Leader St. Pölten und ein Punkt auf Blau-Weiß Linz. Die Oberösterreicher schließen den Spieltag am Sonntag gegen Amstetten ab. Im Wien-Duell zwischen Rapid II und der Vienna gab es ein 2:2, Dornbirn besiegte erstmals Lafnitz (2:1).

Markus Rusek mit seinen Saisontoren sechs und sieben (11., 63.) machte in Graz den Unterschied. David Peham fixierte den 3:0-Endstand (89.) zum dritten Sieg hintereinander des GAK. Eine längere Serie haben die aufstiegswilligen und zuhause unbesiegten "Rotjacken" in dieser Saison noch nicht hingelegt.

In Hütteldorf verspielte die Vienna eine 2:0-Pausenführung. Kerim Abazovic (11.) und der Ex-Rapidler Lukas Grozurek (25.) trafen früh. Philipp Wydra (55.) und Aaron Sky Schwarz (65.) schossen die Jungrapidler noch zu einem Punkt. Die Vienna könnte noch von Amstetten von Rang fünf verdrängt werden, Rapid ist Elfter. Spät fielen die Würfel in Dornbirn. Jan Stefanon traf in der 88. Minute entscheidend für die Hausherren, die mit dem ersten Sieg über Lafnitz dem Tabellenachten bis auf einen Punkt nahekamen.

apa