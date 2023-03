Lahm nimmt Flick und Co. in die Pflicht

unknown

DFB-Team: Philipp Lahm fordert klare Achse

2014er-Weltmeister Philipp Lahm hält eine klare Achse in der Fußball-Nationalmannschaft mit Blick auf die Heim-EM für elementar.

"Am Ende des Jahres muss eine Mannschaft im Großen und Ganzen stehen, dass man weiß, wer in der Mannschaft die Verantwortung hat", sagte der Turnierdirektor der Europameisterschaft 2024 dem SID am Montag bei der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards in Berlin.

Deutschland habe "einen guten Kader" und "gute Spieler", so Lahm: "Der Fan muss sich mit der Mannschaft identifizieren können und die Mannschaft muss den Fan auch begeistern. Dafür braucht es einen Kern in der Mannschaft." Insgesamt müsse sich ein Team entwickeln, das im kommenden Jahr "konkurrenzfähig" ist, sagte der 39-Jährige: "Und das nicht in der Gruppenphase, sondern bis zum Halbfinale."

Nach dem Aus in der Gruppenphase bei der WM in Katar vergangenen Winter müsse die Nationalmannschaft "bei so einem Heim-Turnier eine Begeisterung entfachen und ein neues Wir-Gefühl in unserer Gesellschaft hinbekommen", sagte Lahm. Wichtig dafür seien der sportliche Erfolg und die Leidenschaft der Spieler.

Lahm nannte "Argentinien, Marokko oder Kroatien während der Weltmeisterschaft" als Beispiele. "Da hat man gemerkt, dass sie für die Menschen zuhause Fußball spielen. Das ist etwas Besonderes, in der Nationalmannschaft zu spielen. Wir wünschen uns alle, dass wir das bei der Nationalmannschaft auch wieder sehen. Und dann hat sie einfach genügend Qualität", sagte Lahm.