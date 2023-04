Spurs-Stars bezahlen Fans Tickets

AFP/SID/Lindsey Parnaby

Tottenham-Spieler um Harry Kane bezahlen Fan-Tickets

Die Fußball-Stars von Tottenham Hotspur mit Kapitän Harry Kane an der Spitze haben den Fans nach dem 1:6 (0:5)-Debakel bei Newcastle United das Geld für die Auswärtstickets erstattet. "Wir verstehen euren Frust und Ärger", hieß es in einer Stellungnahme der Mannschaft am Dienstag, zwei Tage nach der Pleite.

Das Team versprach, "alles" tun zu wollen, um die Dinge am Donnerstag (21.15 Uhr/Sky) im Ligaspiel gegen Manchester United geradezurücken. "Zusammen, und nur zusammen, kommen wir voran", endete die Erklärung.

Tottenham hatte sich als Reaktion auf die Niederlage von Interimscoach Cristian Stellini getrennt, der erst im März von Antonio Conte übernommen hatte. Er wurde durch Ryan Mason ersetzt.

Die Spurs haben in der Premier League sechs Punkte Rückstand auf den Vierten ManUnited, das zudem zwei Spiele weniger absolviert hat. In Newcastle hatten die Spurs schon nach 21 Minuten mit 0:5 hinten gelegen.