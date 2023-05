Strunz verlängert seinen Vertrag bei Rapid

APA/GEORG HOCHMUTH

Oliver Strunz bleibt noch länger in Hütteldorf

Bundesligist SK Rapid hat "Eigengewächs" Oliver Strunz mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, verlängerte der 22-Jährige seinen Kontrakt bis 2027. Der Offensivspieler, der seit 2009 in Grünweiß aufläuft, schaffte nach der Winterpause den Durchbruch bei den Profis. Im Frühjahr erzielte er in zehn Ligapartien vier Tore. "Ich bin von klein auf Rapidler und die letzten Monate haben mir Lust auf mehr gemacht", erklärte Strunz.

Sport-Geschäftsführer Markus Katzer zeigte sich vom Angreifer überzeugt. "Er ist ein ganz spezieller Spieler, der nun etwas später als von vielen erhofft, aber doch, so richtig im Profifußball angekommen ist. Ich bin überzeugt, dass er künftig ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein wird." Rapid-Trainer Zoran Barisic ortete bei seiner Nummer 18 noch "viel Entwicklungspotenzial", Strunz habe aber "das Zeug, einer der besten österreichischen Offensivspieler zu werden".

apa