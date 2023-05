Tor und Assist von Kara bei Derby-Sieg

IMAGO/Sam Navarro

Ercan Kara durfte erneut jubeln.

Auch dank einer starken Leistung von ÖFB-Stürmer Ercan Kara hat Orlando City in der Major League Soccer (MLS) einen prestigeträchtigen Sieg gefeiert.

Der Wiener köpfelte seine Mannschaft beim 3:1 im Florida-Derby bei Inter Miami in der 19. Minute erstmals in Führung und legte später das 2:1 durch Sturmpartner Martin Ojeda (68.) auf. Für Kara war es der dritte Treffer im dritten Spiel in Folge und der insgesamt vierte in der Saison.

Orlando City liegt nach 13 Spielen als Siebenter im Mittelfeld der Eastern-Conference-Tabelle. Ebenfalls auf Platz sieben in der Western Conference stehen die Vancouver Whitecaps, die am Samstag einen 2:0-Sieg bei den Seattle Sounders feierten. Alessandro Schöpf wurde beim Team aus Kanada in der 64. Minute eingetauscht.

apa